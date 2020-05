Une opération de distribution de plus de 100.000 masques médicaux a été lancée, samedi, à partir de la commune de Boudouaou(Nord de Boumerdes), dans le cadre de la campagne nationale de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19),a-t-on appris auprès du cabinet du wali.

Inscrite au titre de la mise en œuvre de la décision gouvernementale portant sur l’obligation du port de la bavette à partir de la fête de l’Aid El Fitr, la caravane de distribution de bavettes, ciblant des citoyens et des commerçants de la commune de Boudouaou, a vu la participation du wali, Yahia Yahiatene.

Des associations actives de la société civile et des organisations caritatives, dont les Scouts musulmans algériens(SMA) et le Croissant rouge algérien (CRA), ont, également pris part à cette caravane de distribution, aux cotés des services de la sureté de wilaya, de la protection civile, et des directions du commerce, de la formation professionnelle et de l’action sociale et de la solidarité, a-t-on appris auprès des organisateurs. Une caravane similaire a été lancée au profit d’autres daïras et communes de la wilaya, à l’instar de la daïra de Bordj Menail (à l’Est), ciblée par une opération de distribution de 5.000 bavettes, au même titre que Boumerdes (6.000 bavettes) et Les Issers(8.000 bavettes).

Le wali a appelé les citoyens, à l’occasion, à l’impératif de se conformer à l’obligation du port du masque, en vue de "retrouver une vie normale, d’autant plus que la wilaya a enregistré, ces derniers jours, une hausse des cas d’infection par le Covid-19", a-t-il déploré, assurant qu’"il sera procédé à la distribution du plus grand nombre possible de bavettes aux citoyens, de façon quotidienne". Le chef de l’exécutif, qui a plaidé pour la nécessité de la poursuite des opérations bénévoles de confection des bavettes "en tant que moyen d’importance dans la prévention de cette pandémie", a fait part, en outre, de sa recommandation, dernièrement, aux industriels et aux opérateurs économiques de la wilaya de d’"investir le domaine de confection des bavettes, afin d’assurer leur disponibilité sur le marché, à des prix abordables", a-t-il souligné.

"Il est nécessaire de passer de l’étape de confection bénévole de ces bavettes, même si elle est conjoncturelle, à une étape de confection organisée", a-t-il soutenu, estimant les capacités de production de la wilaya en la matière, à pas moins de 150.000 bavettes actuell ement.

"L'entreprise SOCOTHYD spécialisée en fabrication des produits parapharmaceutiques et d'hygiène corporelle, peut actuellement fournir entre 40.000 à 80.000 bavettes/Jour, au moment ou le secteur privé peut assurer 15.000 unités/Jour", a-t-il, en outre, fait savoir.

A cela s’ajoute, selon M .Yahiatene, une production entre 7.000 à 8.000 bavettes/Jour, pouvant être fournie par les CFPA de la wilaya, au moment ou les Chambres d’agriculture et de pêche ont, également, exprimé leur disponibilité à confectionner des quantités importantes de bavettes.

A noter, près de 400.000 bavettes ont été distribuées à différents services et organismes de la wilaya depuis la déclaration de cette crise sanitaire, parallèlement à la confection de pas moins de 200.000 autres par des associations de la société civile, des CFPA et des opérateurs privés.