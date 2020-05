Aucun nouveau cas d’atteinte de covid-19 n’a été enregistré à Tizi-Ouzou depuis quelques jours laissant ainsi présager un recul de la pandémie dans cette wilaya où des appels à la vigilance et au respect des mesures barrières se multiplient.

Une situation d’accalmie est enregistrée au niveau de cette wilaya depuis le 17 mai dernier où les cas de contamination affichent une courbe descendante, selon les statistiques communiquées quotidiennement par les services de la santé. Depuis cette date (17 mai), les structures de santé ont reçu en tout six cas positifs, soit deux sont de la wilaya de Tizi-Ouzo, trois de Tipasa admis au CHU Nedir Mohamed et un de Bejaia hospitalisé à Bouzguène, alors que depuis le 20 du même mois aucun nouveau cas n’a été signalé.

Les professionnels de la santé qui relèvent qu'une quarantaine de cas suspects (sujets contacts) sont en attente des résultats de leurs prélèvements, ne crient pas encore victoire et appellent les citoyens à ne pas baisser la vigilance et à continuer à observer les mesures barrières contre la propagation du Covid-19, notamment par l e port de bavettes, la distanciation sociale et l’hygiène.

Le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaa, qui préside la commission de veille et de suivi de la pandémie à lui aussi appelé à la «prudence» lors du lancement, vendredi dernier, de l’opération de distribution de 208 000 bavettes aux habitants de la wilaya. M. Djamaa qui a commenté la situation de la pandémie au niveau local a observé qu’»on ne sait pas quand cette crise sanitaire va s’estomper».

Selon lui, «si la situation se stabilise, le risque viendrait des porteurs sains. Quelque soit le nombre de cas déclaré, il n’est pas réel vu qu’il y a des porteurs sains asymptomatiques, il y a donc lieu de rester sur ses gardes, d'être prudent et de ne pas abandonner les gestes barrières’’, a-t-il insisté. Le Dr. Ahmed Djadjoua du CHU de Tizi-Ouzou a observé dans une publication sur son compte facebook, qu’ «actuellement dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le virus ne circule plus activement et même, pas du tout. Les nouveaux cas, sont plutôt des cas importés (personnes travaillant dans d’autres régions, venant rendre visite à leur familles), ces foyers doivent être identifiés et maîtrisés rapidement’’. Ce même médecin a observé que «le virus, quant à lui, sera toujours là, tant qu’il n’est pas éradiqué dans le monde enti er, de ce fait la cohabitation est inévitable.

A nous d’adapter notre mode de vie à tous les niveaux pour le respect de la distanciation sociale, des mesures barrières et le port de masques’’ car, a-t-il ajouté, ‘’la lutte contre la pandémie n’est pas finie», insistant sur le respect des gestes barrières.»On doit apprendre à vivre avec ce virus , adoptons nos habitudes et comportements à cette situation», a-t-il dit.