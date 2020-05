Quatre personnes ont péri dans le crash d'un hélicoptère Mi-8 de l'armée russe qui s'est écrasé mardi lors d'un exercice sur un aéroport en Extrême-Orient, ont indiqué les autorités locales.

«Trois membres d'équipage et un mécanicien se trouvaient à bord. Ils sont morts tous les quatre», a annoncé Roman Kopin, le gouverneur du district autonome du Tchoukotka, dans l'extrême nord-est de la Russie, où a eu lieu l'accident.

«La cause de la catastrophe pourrait être une défaillance technique de l'appareil», a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué, cité par l'agence de presse Interfax.

L'accident a eu lieu mardi vers 05H00 du matin (lundi 17H00 GMT) lors d'un vol test sur un aéroport civil et militaire de la ville d'Anadyr, la principale ville du Tchoukotka, a indiqué l'armée.

Appareil polyvalent, le Mi-8 russe est utilisé tant pour des objectifs militaires que pour le transport civil. Les modèles les plus larges peuvent transporter jusqu'à 32 personnes.