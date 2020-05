Les unités de la Protection civile de Ténés (55 km au nord de Chlef) sont intervenues dans la nuit de dimanche à lundi pour le pompage d'eaux et de boues infiltrées dans huit bâtisses, suite à la rupture d'une conduite raccordée à la station de dessalement d'eau de mer, rapporte lundi un communiqué de ce corps constitué.

Selon le document, les eaux et boues ont infiltré des habitations à l'entrée ouest de la ville de Ténés, suite à la rupture accidentelle aux environs de 23H00 d'une conduite d'eau potable (600 m de diamètre), raccordée au réseau de la station de dessalement d'eau de mer de Mainis.

La rupture de la conduite a causé d'importantes infiltrations d'eaux et de boue, qui ont inondé des habitations voisines, outre la chute de lignes électriques de moyenne tension, a-t-on ajouté. L'intervention conjointe des services de la Protection civile, de l'Algérienne des eaux (ADE) et de la commune, avec le soutien de citoyens, a permis, selon le communiqué, de fermer la valve, tout en coupant le courant électrique et en procédant à une déviation dans le flux d'eau, qui a atteint prés d'un mètre de hauteur.

L'opération de pompage des eaux a été achevée aux enivrons de 2h00 du matin, est-il précisé.

Selon l'unité de l'ADE de la wilaya, l'accident a été causé par des « travaux de maintenance au niveau de la conduite «.

Les équipes techniques s'attellent actuellement à la réparation de la panne, à l'origine d'une perturbation dans la distribution de l'eau potable à Chlef, est-il souligné.

«L'alimentation en eau potable (AEP) reprendra de façon régulière, à partir de demain mardi, après la réparation de la panne «, est-il assuré dans le communiqué. Dotée d'une capacité de production de 200.000 M3 d'eau /Jour, la station de dessalement d'eau de mer de Mainis assure l'alimentation en eau potable de 29 communes sur les 35 que compte la wilaya de Chlef, a t-on indiqué.