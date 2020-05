Les familles chélifiennes ont célébré, dimanche à l'instar de l'ensemble des familles algériennes, l'Aïd El-fitr dans un contexte marqué par les mesures de confinement mises en place pour endiguer la propagation du Covid-19.

Des louanges se sont élevées des haut-parleurs des mosquées.

Une fois la prière de l'Aïd accomplie pour la première fois et exceptionnellement dans les foyers, les différentes artères de la ville de Chlef ont connu lors de cette matinée un déplacement, à pieds, plutôt calme et une absence quasi-totale des moyens de transport motorisés.

Les habitants des quartiers populaires ont célébré chacun à sa manière cette fête religieuse sans pour autant transgresser les mesures du confinement, en réduisant les visites et se contentant de présenter ses vœux loin des contacts directs, a-t-on constaté sur place.

Les festivités de l'Aïd sont autant célébrées par les enfants qui, en plus de leur nouvelle tenue, n'ont pas manqué de porter des bavettes, une image qui traduit la conscience des parents qui veillent à respecter les mesures de préventions et à inculquer à leur progéniture les bonnes manières. La c onjoncture exceptionnelle qu'a marquée les jours de fête cette année ont contraint les gens, comme en témoigne la famille Berbri, à limiter les visites à l'exception des familles proches résidant le même périmètre. Les Berbri se sont ainsi arrangés à présenter les vœux à leurs proches uniquement par téléphone.

Plutôt branchés sur les réseaux sociaux, les enfants ont profité pour créer des groupes sur Facebook incluant membres et proches dans le but de partager les photos des gâteaux et l'ambiance de l'Aïd fêté chacun de son côté.