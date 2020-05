Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et son homologue tunisien, Elyes Fakhfakh, ont échangé samedi, lors d'un entretien téléphonique, leurs vœux à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, indique un communiqué des Services du Premier ministre. Lors de cet entretien amical, "les deux responsables ont échangé les vœux de l'Aïd El-Fitr, ainsi que les souhaits de progrès et de prospérité pour les deux peuples frères algérien et tunisien", précise la même source.

Les deux responsables ont également discuté "des voies et moyens de nature à renforcer davantage les relations bilatérales dans tous les domaines de la vie économique et sociale, comme ils ont échangé leurs appréciations sur la situation sanitaire et la lutte contre la pandémie du coronavirus covid-19 dans les deux pays", conclut le communiqué.