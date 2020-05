L'attaquant suédois de l'AC Milan (Serie A italienne de football) Zlatan Ibrahimovic souffre finalement d'une lésion au mollet et pas de rupture du tendon d'Achille, comme c'était redouté, selon un communiqué publié mardi par le club lombard.

"L'AC Milan annonce que Zlatan Ibrahimovic a subi une blessure au muscle soléaire (un muscle du mollet, ndlr) droit lors de la séance d'entraînement d'hier (lundi).

Le tendon d'Achille est parfaitement intact.

Le joueur passera un scanner d'ici 10 jours", écrit l'AC Milan.

Les médias sportifs italiens, qui avaient révélé lundi la blessure du Suédois, avaient en effet parlé d'une possible atteinte du tendon d'Achille, qui aurait été beaucoup plus grave.

Ibrahimovic, 38 ans, a rejoint la formation milanaise, club où il avait connu de grands succès entre 2010 et 2012, lors du mercato d'hiver.

Il s'était déjà blessé à un mollet à la fin du mois de janvier et avait manqué une dizaine de jours de compétition.

Après avoir passé plusieurs semaines en Suède, où il s'est entraîné avec le club de Hammarby, dont il est actionnaire, Ibrahimovic est revenu il y a 15 jours à Mil an en prévision de la possible reprise du championnat d'Italie.