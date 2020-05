Le défenseur algérien Mohamed Amine Tougai ne devrait pas quitter l'ES Tunis (Ligue 1 tunisienne de football), avec lequel il est sous contrat pour quatre ans, a rapporté lundi, le site infosort-tunisie.net.

Selon le média tunisien, la direction du club de la capitale tunisienne n'a jamais songé à prêter l'ex-nahdiste en fin de saison, surtout que ce dernier n'est au club que depuis janvier dernier .

"L'EST compte certes dégraisser son effectif avec la libération de quelques joueurs qui n'ont pas donné satisfaction et d'autres qui seront prêtés, mais Tougai ne figure nullement sur cette liste ", a ajouté la même source, citant un responsable du club.

Parmi les joueurs algériens de l'ES Tunis qui sont sur le départ, le site a cité, Tayeb Meziani dont le contrat expire en juin 2022.

" Le joueur semble ne jamais parvenir à s’imposer, d’où la décision de ses employeurs de le libérer à la fin de l’actuelle saison", a expliqué le site tunisien.

Outre Tougai et Meziani, l'effectif de l’EST renferme cinq autres joueurs algériens.

Il s'agit de Bedrane, Chetti, Benghit, Bensaha et Meziane.

Il est à r appeler que le championnat tunisien est à l’arrêt depuis le mois de mars dernier, comme un peu partout dans le monde, en raison de pandémie du coronavirus (Covid-19).