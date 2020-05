Pas moins de 682 commerçants ont été mobilisés pour assurer la permanence durant les deux jours de l'Aïd dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris jeudi du directeur local du Commerce par intérim, Oualid Chorfa.

Le même responsable a expliqué à l’APS que la direction du Commerce a, en coordination avec et les secrétariats de wilaya des commerçants et des artisans algériens et la Chambre de commerce et d'industrie "Chélia" et les unités de production, établi une liste de 682 commerçants, répartis entre toutes les communes de la wilaya, pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aid. Il a ajouté que la direction locale du commerce a établi la liste des commerçants concernés avec leurs adresses et leurs secteurs d’activité qui sera publiée sur sa page officielle et affichée dans les lieux publics. Lors de la récente réunion qui s'est tenue au siège de la Direction du Commerce en présence de tous les acteurs, il a été décidé de mobiliser pour les deux jours de l’Aid 440 commerçants de fruits et légumes , 73 boulangeries et 2 laiteries, 5 minoteries et 162 kiosques multiservi ces stations-service et boucheries. Par ailleurs, 31 agents de contrôle relevant de la direction du commerce ont été mobilisés pour veiller au respect de ce programme par les commerçants et les unités de production concernés, selon la même source. Conformément à l'article 11 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 08-04 d'août 2004, le manquement à ce programme de permanence expose les commerçants à des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture de leur commerce pour une durée d’un mois et amende allant jusqu’à 300 000 dinars.