Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a salué, dimanche, dans un message de vœux à l’occasion de l'Aïd El Fitr, les efforts que déploient les travailleurs du secteur dans les différentes institutions médiatiques pour accomplir leur mission d'informer en cette conjoncture marquée par la propagation de la pandémie de Covid-19.

"En cette conjoncture difficile que traverse notre pays suite à la propagation de la pandémie de Covid-19, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer salue les efforts de l’ensemble des travailleurs du secteur dans les différentes institutions médiatiques pour accomplir leur mission d'informer et s’acquitter pleinement de leur responsabilité face à cette pandémie", lit-on dans le message.

Le ministre de la Communication a saisi cette occasion pour présenter ses vœux à tous les travailleurs du secteur, priant le Tout-Puissant de "nous accorder davantage de progrès, de prospérité à la faveur de la paix et de la stabilité" et de "nous prémunir contre cette épidémie et nous aider à apporter davantage de solidarité et de coopération".