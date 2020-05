Le Directeur général de la Sûreté nationale, Ounissi Khelifa a effectué, mercredi, une visite de travail et d’inspection dans des structures de police de la wilaya d’Oran, en tête desquelles figure l’Hôpital régional de la Sûreté nationale où il s’est enquis de la disponibilité opérationnelle du staff médical et des différents équipements, des moyens médicaux et de laboratoire mobilisés pour faire face au COVID-19, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Le DGSN, M. Ounissi Khelifa a effectué, mercredi 20 mai 2020, une visite de travail et d’inspection à l’Hôpital régional de la Sûreté nationale à Oran, en compagnie du wali, M. Abdelkader Djellaoui et de nombre de chefs centraux, régionaux et locaux de la police", précise le communiqué.

"La première halte de cette visite a permis au DGSN de s’enquérir de la disponibilité opérationnelle du staff médical et d’inspecter les différents équipements modernes, les moyens médicaux et les laboratoire mobilisés pour la prise en charge des malades, ainsi que les préparatif du système national de santé notamment face au nouveau coronav irus".

M. Khelifa Ounissi a adressé, à cette occasion, ses remerciements et sa reconnaissance au staff médical pour les efforts consentis au niveau de l’Hôpital régional et les centres médico-sociaux y annexés. Appelant le staff médical à poursuivre leurs missions humanitaires, M. Ounissi a réaffirmé le soutien de la DGSN pour la promotion du système de santé en garantissant les conditions de travail et la formation supérieure".

Lors de sa deuxième halte le "DGSN s’est enquis de l’opération de fabrication des équipements de la protection individuelle dont les combinaisons et les bavettes, où il a incité les travailleurs à l’augmentation des capacités de production pour doter les policiers en ces équipements nécessaires à leur activité quotidienne en cette crise sanitaire, saluant cette initiative qui incarne l’esprit de solidarité entre les éléments de la sûreté nationale".

Au siège de la sûreté d’Oran, "le DGSN a suivi des précisions sur les projets relatifs aux structures sécuritaires en cours de réalisation, consultant le bilan de la lutte et la prévention contre la criminalité, soulignant l’impératif d’œuvrer dans le cadre d’une approche de proximité associant le citoyen et la société civile à l’action sécuritaire et de sensibilisation".

M. Ounissi a clôturé sa visite dans la wilaya e n se joignant à une table d’el Iftar avec des éléments de la police au siège de l’unité du maintien de l’ordre 311 à Dar El Beida en présence du Wali d’Oran. A ce propos, le DGSN a salué les efforts consentis par la police face à la criminalité outre leur accompagnement aux citoyens dans le respect des gestes barrières visant à endiguer la pandémie de Ccovid-19 pour préserver la santé publique .