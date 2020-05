La Fédération Internationale de Voile (FIV) a annoncé l'annulation de l'édition-2020, des Mondiaux Offshore, initialement prévus en octobre 2020 à La Valette à Malte, en raison de la pandémie du coronavirus.

«Compte tenu des circonstances difficiles actuelles à travers le Monde, en raison de la pandémie du coronavirus, le conseil d'administration de World Sailing a décidé qu'il était plus prudent et plus juste d'annuler l'édition 2020 des Mondiaux offshore», a indiqué le communiqué de l’instance Internationale. La FIV a ajouté que le Covid-19 a créé de nombreuses incertitudes, forçant le report de la production et de la distribution du monotype L30 à travers l'Europe.

Ils ont aussi perturbé la capacité de pays membres à organiser des événements de qualification pour les Mondiaux Offshore.

L'événement comptait des équipes de marins mixtes de 20 nations de chaque continent.

« L'édition inaugurale du Championnat du monde offshore aura désormais lieu en 2021. Et dans l'intervalle, le Royal Malta Yacht Club poursuit ses préparatifs pour la Rolex Middle Sea Race 2020, tout en surveillant de près les développements avec la pandémie et les conseils et les orientations de l'Organisation mondiale de la santé et du gouvernement maltais «, a conclu l'instance.