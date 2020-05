Les championnats d'Algérie de basket-ball (messieurs et dames), suspendus depuis mars, seront annulés «à 95%» en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a appris l'APS mercredi auprès du président de la Fédération algérienne de la discipline (FABB), Rabah Bouarifi.

«Nous allons tout droit vers l'annulation de la compétition à 95%.

C'est pratiquement impossible de reprendre au vu de la situation actuelle, alors que le confinement n'est toujours pas levé», a indiqué le premier responsable de l'instance fédérale.

«Avant de penser à une éventuelle reprise, il va falloir accorder aux clubs une période de préparation pouvant aller jusqu'à 45 jours, ce qui est très difficile à appliquer sur le terrain.

Pour le moment, aucune décision n'a été prise, mais l'on s'achemine vers une saison blanche», a-t-il ajouté.

Les championnats d'Algérie de basket-ball sont interrompus depuis le 13 mars dernier après la décision des pouvoirs publics de l'arrêt de toutes les activités sportives et la fermeture des infrastructures sportives.

La FABB a sollicité l'avis des clubs et des ligues sur l a suite à réserver aux différentes compétitions nationales. Selon Bouarifi, la «majorité des clubs sont contre la reprise de la compétition, ils craignent pour leurs joueurs».

Pour le président de la FABB, le calendrier ne permet pas la poursuite du championnat, «d'autant qu'il va impacter le début de la saison prochaine», dont le coup d'envoi est prévu en septembre. «En championnat, nous sommes à la phase retour, il reste 15 matchs à disputer avant d'entamer les différentes phases, dont les play-offs.

En Coupe d'Algérie, trois tours restent encore à jouer. En cas de reprise, la saison sera achevée d'ici à la fin du mois d'août, alors que le prochain exercice débutera en septembre, ce sera très difficile de boucler l'actuelle saison. La meilleure décision est d'annuler le championnat et permettre ainsi aux clubs de se préparer en vue de la saison 2020-2021 dans les meilleures conditions», a-t-il expliqué.

Le président de la FABB a indiqué qu'une décision finale «sera prise lors de la prochaine réunion du Bureau fédéral, prévue en juin prochain».