Des chercheurs américains ont trouvé une nouvelle façon de combattre les cellules cancéreuses de la leucémie lymphoblastique chez les enfants, basée sur l'utilisation de leurs cellules tueuses.

Et si les moyens les plus efficaces de lutte contre les cellules cancéreuses étaient déjà dans notre organisme ?

Si l'idée parait un peu trop simple, c'est pourtant ce que pensent les chercheurs du Children Hospital de Los Angeles (USA). Ces derniers ont en effet réussi à détruire des cellules cancéreuses de jeunes patients atteints de leucémie lymphoblastique, en utilisant les cellules tueuses (‘‘natural cell killers'' en anglais) issus des enfants eux-mêmes.

Les scientifiques ont ainsi utilisé les lymphocytes NK aussi appelées cellules tueuses, cellules immunitaires présents chez les mammifères, capables de s'attaquer aux cellules anormales, tumorales ou infectées de l'organisme. Cette technique, appelée immunothérapie, s'est avérée concluante puisque les chercheurs ont pu observer la destruction de cellules cancéreuses par les cellules tueuses autologues, appartenant au patient lui-même.

Cette technique activant l'immunité du malade permettrait, si elle est développée et maximisée, d'alléger le traitement par chimiothérapie, lourd d'effets indésirables, touchants notamment le développement de l'enfant et la fertilité. De plus, les cellules NK étant issues du patient lui-même, il n'y a pas besoin de donneur, d'où le risque quasi nul de rejet.

« Ces résultats sont très encourageants, se réjouit Hisham Abdel-Azim, co-auteur de l'étude, cela pourrait conduire à une prochaine ligne thérapeutique, et à un traitement pour éliminer les cellules cancéreuses restantes, après une chimiothérapie standard. Nous prévoyons bientôt des tests cliniques afin d'élargir et d'évaluer cette thérapie chez les enfants atteints de toutes sortes de leucémies »