En France, ce sont 1700 enfants de moins de 15 ans et 700 jeunes de 15 à 18 ans qui sont diagnostiqués pour un cancer chaque année en France. Avec deux petits malades sur 10 qui décèdent de la maladie chaque année.

Près de la moitié de ces cancers surviennent avant l'âge de 5 ans. Mais sous le terme de "cancers de l'enfant" ou cancers pédiatriques se cachent en fait des maladies extrêmement diverses : rétinoblastome, neuroblastome, sarcome d'Ewing, ostéoblastome...

DES TUMEURS DIFFÉRENTES DE CELLES DES ADULTES

Les cancers pédiatriques présentent des caractéristiques propres, ne se retrouvant pas dans les tumeurs de l'adulte. Comme le souligne l'Institut Curie, un centre référent pour la prise en charge et pour la recherche sur plusieurs cancers pédiatriques, chez les enfants on rencontre principalement des leucémies (des cancers des cellules du sang), des lymphomes (des cancers du système lymphatique) et des tumeurs dites embryonnaires. Ces dernières se forment au niveau d'organes ou de tissus en développement.

Autres particularités de ces cancers : ils se développent souvent très vite (en quelques semaines, parfois en quelques jours) en raison de la forte proportion de cellules en division dans ces tumeurs. Mais certaines tumeurs peuvent aussi stopper leur croissance spontanément comme le neuroblastome du nourrisson par exemple.

COMMENT FAIT-ON LE DIAGNOSTIC ?

Chez les enfants, il y a peu de signes d'alerte avant que la tumeur n'ait atteint une certaine taille. Le diagnostic est fait à partir de l'examen au microscope d'un prélèvement de la tumeur et des examens d'imagerie. Parfois, ces examens sont complétés par une analyse génétique ou la recherche de biomarqueurs présents dans le sang ou les urines.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS ?

Une fois le diagnostic établi, la chimiothérapie est souvent utilisée en première intention pour réduire la taille de la tumeur. Comme c'est le seul traitement capable de détruire les cellules cancéreuses à plusieurs endroits de l'organisme, elle est recommandée pour traiter les leucémies ou les lymphomes. Ensuite, une chirurgie conservatrice, préservant au mieux l'organe concerné et les tissus alentour, peut être envisagée.

La radiothérapie est choisie comme traitement de première intention lorsque la tumeur n'est pas accessible à la chirurgie (dans le cas de certaines tumeurs cérébrales par exemple). Aujourd'hui, une forme de radiothérapie ultra-précise (appelée protonthérapie) permet d'irradier des tumeurs situées en profondeur, à proximité d'organes sensibles, comme le nerf optique ou certaines parties du cerveau.

80% DES ENFANTS GUÉRISSENT

La survie des enfants atteints de cancer est estimée à 92% à 1 an et à 82% à 5 ans, tous types de cancer et tous âges confondus. Mais la probabilité de guérison varie aussi en fonction de la maladie.

Dans le cas du rétinoblastome, une des tumeurs cancéreuses de l'enfant les plus courantes qui atteint les cellules de la rétine, le taux de survie est de 99%. Pour les leucémies, la survie à 5 ans est de 90% tandis que pour les sarcomes des tissus mous (rhabdomiosarcomes) il est de 71%.