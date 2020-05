Une équipe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) propose une nouvelle piste d'immunothérapie contre les leucémies. Et peut-être contre d'autres cancers par la suite.

Alors qu'elle travaillait sur le traitement des leucémies, une équipe de l'unité Inserm de l'Institut Henri Mondor de recherche biomédicale de Créteil a découvert les clés de la régulation du système immunitaire qui permet de stimuler l'action des lymphocytes T et probablement d'accélérer l'élimination des cellules cancéreuses.

LES CHERCHEURS ONT DÉCOUVERT L'INTERRUPTEUR DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE

Les chercheurs travaillaient sur les complications de greffes de cellules sanguines réalisées chez les patients atteints de leucémie. Cette complication est due à l'attaque des cellules du receveur par des lymphocytes T trop actifs présents dans le greffon.

Or, les chercheurs se sont rendus compte que la présence de certaines cellules régulatrices, dont le rôle est de freiner la réponse immunitaire, limitait ce phénomène. Leurs expériences ont fini par mettre en évidence une sorte d'interrupteur de la réponse immunitaire (appelé TNFR 2). En position "on" il freine cette réponse immunitaire, en position "off" il la stimule. L'équipe a d'ores et déjà déposé un brevet pour protéger l'exploitation de ce récepteur dans le cadre des rechutes de leucémies post greffe.

L'idée est maintenant de développer un anticorps anti-TNFR2 humain puis de tester cette stratégie thérapeutique chez la souris dite "humanisée". Si les résultats sont concluants, des essais cliniques seront menés. En parallèle, cette stratégie thérapeutique sera aussi testée pour d'autres types de cancer.