Le trio algérien de l'ES Tunis (Ligue 1 tunisienne de football), composé du défenseur Mohamed Amine Tougaï, du milieu offensif Abderrahmane Meziane, et de l’attaquant Tayeb Meziani, devraient être libérés cet été dans le cadre d’un dégraissage de l'effectif, rapporte jeudi le site tunisien El-Hassade.

La direction de l’Espérance, en concertation avec le staff technique conduit par Moïne Chaâbani, a décidé de dégraisser l’effectif, en libérant plusieurs joueurs étrangers, dont le trio algérien, précise la même source. L'EST, compte quatre autres joueurs algériens : les deux défenseurs Abdelkader Bedrane et Lyes Chetti, le milieu de terrain Abderraouf Benguit, et le milieu offensif Billel Bensaha, qui devraient être conservés en vue de la saison prochaine.

Le fait de considérer les joueurs nord-africains comme un joueur local, suite à une décision prise l’UNAF (Union Nord-Africaine de Football), a permis aux clubs tunisiens de faire leur marché en Algérie.

La Tunisie est pour le moment la seule nation à adopter cette mesure. Suspendu depuis mars en raison de la pandémie du nouvea u coronavirus (COVID-19), le championnat tunisien reprendra ses droits en août prochain. Après 16 journées disputées, l’EST caracole en tête avec 44 points, à dix longueurs de son dauphin le CS Sfaxien.