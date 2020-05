«La deuxième partie des résultats des tests de dépistage du Covid-19 réalisés sur les joueurs du Club Santos Laguna sont connus et ont fait ressortir quatre cas positifs», a indiqué la Liga MX. La veille, elle avait annoncé que huit joueurs de ce club, 3e du championnat du Mexique au moment de la suspension de la compétition mi-mars, avaient contracté le coronavirus et qu'ils étaient asymptomatiques.

La Liga MX a également annoncé que parmi les 46 tests réalisés au sein de l'effectif du Club Atlas, 23 étaient pour l'instant revenus, tous négatifs.

Ces annonces surviennent au moment où les discussions sur une éventuelle reprise du tournoi de clôture du championnat du Mexique pourraient déboucher sur une décision d'ici la fin de la semaine.

Le propriétaire de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, avait reconnu mercredi que le s cas positifs au sein de son club «compliquaient singulièrement le scénario d'une reprise». Le gardien de l'équipe, Jonathan Orozco, a révélé qu'il était l'un des joueurs positifs au Covid-19 dont les identités n'avaient pas été rendues publiques. «Je me sens bien, je n'ai aucun symptôme», a-t-il expliqué sur son compte Instagram. Le portier a reconnu ne pas avoir respecté la réglementation sur la distanciation sociale, comme l'a révélé la presse mexicaine en publiant des photos le montrant en train de chanter micro à la main aux côtés de deux personnes le 12 mai dernier.

«J'ai organisé quelque chose chez moi, car j'aime chanter, j'ai invité deux personnes et je tiens à préciser que je n'ai pas du tout quitté ma maison (...) Je présente mes excuses, ce n'est pas l'exemple que je veux donner», a plaidé Orozco, en assurant qu'aucun de ses coéquipiers n'était présent ce jour-là. Le tournoi de clôture du Championnat de Mexique a été suspendu le 15 mars après dix journées disputées.

Six journées de phase régulière sont encore au programme, avant la Liguilla, un tournoi à élimination directe avec les huit meilleures équipes. Plus de 6500 morts attribués au Covid-19 ont été recensés au Mexique pour près de 60.000 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.