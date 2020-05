L’international algérien Islam Slimani, actuellement à l'AS Monaco (Ligue 1/France) a souhaité un jour revenir au Sporting Lisbonne avec lequel il avait débuté sa carrière professionnelle en Europe.

«Depuis que j’ai quitté le Sporting pour d’autres aventures, j’ai toujours mis dans ma tête que je reviendrai un jour dans ce club, tellement il m’a beaucoup marqué», a indiqué Slimani dans un long entretien accordé au nouveau site algérien Le Score.

Néanmoins, le meilleur buteur en activité de la sélection algérienne laisse cela au «destin», puisqu’il est actuellement en prêt jusqu’en juin avec l’AS Monaco et appartient toujours à l’équipe de Leicester City, (Premier League anglaise).

Transféré au Sporting en provenance du CR Belouizdad durant l'été 2013, l'avant-centre algérien a brillé au Portugal, où il est resté jusqu'en 2016, inscrivant 57 buts en 111 matchs avec le club lisboète. Sur son avenir à Monaco et un possible retour en Premier League, Slimani a expliqué qu’il était toujours en stand-by : «L'AS Monaco ne m’a rien communiqué pour le moment et je trouve cela logique dans le contexte actuel. Personne ne peut prendr e des décisions immédiates. En tout cas, mon contrat avec le club français prend fin le 30 juin». Au sujet d'un éventuel retour à Leicester City, il estime que «d’ici à l’été, les choses vont s’éclaircir».

«Sincèrement, je ne sais pas. Il faut attendre l’été pour le savoir. La crise sanitaire liée au Covid-19 a tout paralysé. Actuellement, tous les clubs ont de gros problèmes de trésorerie. Il règne une grande incertitude par rapport au mercato. Il est impossible de prévoir ce qui va se passer», a conclu Islam Slimani.