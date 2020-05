L'ancien vice-président américain Joe Biden obtient actuellement une avance de 11 points de pourcentage sur le président Donald Trump dans les intentions de vote à l'élection présidentielle 2020, selon un sondage publié mercredi par l'université Quinnipiac.

Dans un affrontement électoral direct, M. Biden, le candidat démocrate le plus probable pour la présidentielle, battrait actuellement Donald Trump avec 50% des voix contre 39%, a révélé le sondage.

Cela représente une augmentation par rapport à l'avance de 8 points de pourcentage (49 % contre 41%) affichée par M. Biden au cours du sondage d'avril, bien que cette augmentation puisse aussi être imputée à la marge d'erreur du sondage.

Parmi les électeurs inscrits, les Démocrates voteraient à 88% pour M. Biden et à 5% pour M. Trump, les Républicains voteraient à 87% pour Donald Trump et à 8% pour M. Biden, et les indépendants à 47% pour M. Biden et 36% pour M. Trump. "Que nous dit l'avance de 11 points de M. Biden ? Pour l'équipe de M. Trump, cela signifie au mieux que la confiance des électeurs d ans le président est fragile.

Au pire, cela signifie qu'à mesure que le nombre des cas de coronavirus augmente, le jugement de M. Trump est remis en question - et novembre approche à grands pas", a indiqué Tim Malloy, analyste de sondages auprès de l'université Quinnipiac.

La cote de popularité de M. Trump a baissé dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, selon le sondage.

Environ 42% des électeurs approuvent son travail, tandis que 53% le désapprouvent, contre 45% qui le soutenaient et 51% qui le désapprouvaient en avril, le mois durant lequel sa cote de popularité était la plus élevée depuis le début de son mandat.

Sur la gestion de la crise de santé publique actuelle par M. Trump, 41% des électeurs ayant répondu au sondage l'approuvent, et 56% la désapprouvent, soit une baisse par rapport aux 46% d'approbation contre 51% de désapprobation enregistrés en avril.

Par ailleurs, 50% des répondants approuvent la gestion de l'économie par M. Trump, tandis que 47% la désapprouvent, contre 51% d'approbation et 44% de désapprobation en avril. Le sondage de l'université Quinnipiac a été réalisé par téléphone auprès de 1.323 électeurs du 14 au 18 mai. Il présente une marge d'erreur de 2,7 points de pourcentage.