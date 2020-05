La Russie attend des éclaircissements sur la décision des Etats-Unis de se retirer du traité "Ciel ouvert" avant de pouvoir décider de l'attitude à adopter à ce sujet, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. "Nous n'avons reçu aucune notification ou clarification officielle de nos partenaires et collègues américains.

Il s'agit pourtant d'un traité international, qui présente un format spécifique de mise en œuvre, et impose des obligations fixes à ses parties", a indiqué Mme Zakharova, citée par l'agence de presse RIA Novosti.

"Les déclarations publiques ne suffisent pas - pour le dire poliment - à tirer des conclusions sur les intentions de la partie américaine à cet égard", a-t-elle ajouté.

"Au-delà du débat public, au-delà des déclarations publiques, il y a aussi la pratique normale et habituelle qui consiste à respecter les accords et les traités. Il existe des mécanismes spécifiques pour leur mise en œuvre, notamment une commission appropriée où chacun peut venir faire part de ses revendications", a af firmé Mme Zakharova. Un peu plus tôt dans la journée, le président américain Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis se retiraient du traité, rallongeant ainsi la liste des accords de contrôle des armements abandonnés par la partie américaine.

Le traité "Ciel ouvert", qui est entré en vigueur en 2002, permet aux Etats signataires d'effectuer des vols de reconnaissance non armés avec un court préavis sur l'ensemble du territoire des autres parties, afin de collecter des données sur leurs forces et activités militaires.