Le Premier ministre jordanien Omar Razzaz a menacé jeudi de reconsidérer les relations du royaume avec Israël si l'Etat hébreu menait à bien ses plans d'annexion des territoires palestiniens en Cisjordanie occupée.

"Nous n'accepterons pas de mesures unilatérales israéliennes pour annexer les territoires palestiniens et nous devrons reconsidérer les relations avec Israël dans toutes ses dimensions", a déclaré M. Razzaz dans un entretien avec l'agence de presse officielle jordanienne Petra.

"Mais nous n'allons pas nous précipiter", a dit le Premier ministre jordanien, dont le pays est, avec l'Egypte, signataire d'un traité de paix avec Israël. "On espère qu'une position arabe unifiée sera adoptée pour répondre aux menaces (d'annexion) et que la communauté internationale fera son devoir pour protéger la paix non seulement dans cette région, mais à l'échelle mondiale", a-t-il déclaré. Israël projette l'annexion des plus de 130 colonies juives en Cisjordanie occupée et de la vallée du Jourdain, langue de terre s'étirant entre le lac de Tibériade et la mer Morte, qui serait intégrée à sa front ière orientale avec la Jordanie. Plus de 600.000 Israéliens vivent dans des colonies de Cisjordanie, et les Palestiniens et la communauté internationale considèrent les colonies illégales. La Jordanie a rejeté à plusieurs reprises toute annexion israélienne des territoires palestiniens occupés, avertissant qu'elle "tuerait les chances de paix".

Dans un récent entretien accordé au magazine allemand Der Spiegel, le roi Abdallah II a prévenu Israël d'un "conflit majeur" avec le royaume en cas d'annexion de certaines parties de la Cisjordanie.

Le nouveau gouvernement israélien doit se pencher sur l'application du projet américain pour le Proche-Orient qui prévoit cette annexion par Israël de la vallée du Jourdain et des colonies juives en Cisjordanie.