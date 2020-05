Dans une lettre adressée au secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, a exprimé "le rejet de l'annexion par l'Union européenne", selon le communiqué de la Ligue Arabe, repris par des médias.

Le chef de la diplomatie européenne a déclaré que "le bloc n'a pas reconnu la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée", ajoutant que cette annexion "constitue une dangereuse violation" du droit international.

Le communiqué, indique que le chef de la Ligue arabe considère que l'opposition aux projets israéliens d'annexion est à l'heure actuelle une tâche prioritaire de l'organe panarabe. M. Aboul-Gheit continue de mobiliser le soutien de la communauté internationale à la cause palestinienne, poursuit le document.

Mardi, la Palestine a déclaré l'abolition de tous les accords et arrangements avec Israël et les Etats-Unis afin de protester contre le projet israélien d'annexer plusieurs parties de la Cisjordanie occupée.

L'occupant israélien prévoit d'annexer la vallée du Jourdain et plusieurs colonies de Cisjordanie occupée en juillet, en vertu d'un accord de coalition conclu entre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son rival Benny Gantz.