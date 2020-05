Le gouvernement britannique a annoncé jeudi que les soignants étrangers seraient exemptés d'une taxe annuelle de plusieurs centaines de livres destinée à financer le service public de santé (NHS), face au tollé que cette mesure a suscité en pleine pandémie.

Comme la plupart des étrangers non-UE, ces soignants doivent s'acquitter d'une taxe de 400 livres (environ 447 euros) pour accéder aux soins, autrement gratuits, du service public de santé qui les emploie. Cette décision marque une volte-face pour le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson, qui avait jusqu'ici exclu de les exonérer malgré leur contribution à la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus et leur nouveau statut de héros, applaudis tous les jeudi soir par la population.

Ce refus avait suscité une levée de boucliers jusque dans les rangs des conservateurs au pouvoir. "Le Premier ministre a demandé au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Santé d'exempter les employés du NHS et les travailleurs sociaux de la surtaxe du NHS dès que possible", a indiqué un porte-parole du 10, Downing Street. Ce changement s'appliquera à tous les employés du NHS, qu'ils soient soignants ou non. Mercredi encore, Boris Johnson défendait devant les députés le maintien de cette taxe, "la bonne voie à suivre" car "il et très difficile dans les circonstances actuelles de trouver d'autres sources de financement". Il avait été vivement interpellé par le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer qui, citant une association de médecins, avait qualifié cette taxe mise en place par les conservateurs en 2015 d'"insulte grossière" pour les employés étrangers du NHS. Lui-même guéri de la maladie Covid-19, Boris Johnson avait tout particulièrement remercié pour leurs soins, après sa sortie de l'hôpital, deux infirmiers, un Portugais et une Néo-Zélandaise. La taxe restera en place pour les autres étrangers et augmentera pour passer à 624 livres par an en octobre. Elle s'appliquera également aux ressortissants de l'UE s'installant au Royaume-Uni après la période de transition post-Brexit, qui court jusqu'à fin 2020. Dans une autre volte-face, le gouvernement avait indiqué mercredi qu'il étendrait, après avoir exclu de le faire, aux personnels non médicaux un système permettant déjà à la famille des soignants décédés du nouveau coronavirus de bénéficier d'un permis de séjour permanent au Roy aume-Uni. Deuxième pays le plus durement touché après les Etats-Unis, le Royaume-Uni déplore plus de 41.000 morts liés au SARS Cov-2, et 36.042 (+338) si l'on ne compte que les cas testés positifs, selon un bilan officiel annoncé jeudi.