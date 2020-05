Six personnes ont quitté jeudi l'hôpital "Issaad Khaled" de la ville de Mascara après leur rétablissement du Covid-19, a-t-on appris du directeur de wilaya de la santé et de la population.

Selon Dr Amri Mohamed, les résultats des analyses effectuées par l'institut Pasteur parvenus à la DSP de la wilaya de Mascara ont confirmé la guérison des dix patients atteints du coronavirus, ce qui a permis leur sortie de l'hôpital de référence . Le nombre de malades guéris du Covid-19 ayant quitté l’hôpital de référence "Issaad Khaled" dans la wilaya de Mascara après leur guérison est passé jeudi à 141 depuis le début de l’épidémie du coronavirus Par ailleurs, le wali de Mascara Abdelkhalek Sayouda a visité jeudi l'hôpital "Issaad Khaled" où il s’est enquis des conditions de travail des médecins et des paramédicaux et des conditions de prise en charge des personnes atteintes du coronavirus.. Il a honoré, à cette occasion, le staff médical et paramédical de l’hôpital pour les efforts consentis dans la lutte contre cette pandémie dangereuse.