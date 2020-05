M. Fourar a précisé, lors du point de presse quotidien sur le suivi de l'évolution de la pandémie, que le nombre des cas confirmés s'élève ainsi à 7728 (17,6 cas/100.000 habitants), celui des décès à 575, alors que le total des patients guéris passe à 4062.

Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Constantine (2 cas), Alger (1), Médéa (1), Aïn Témouchent (1), Tiaret (1) et Ouargla. Par tranches d'âge, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66 % des cas de décès.

M. Fourar a ajouté que 14 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les derniers 24h, relevant que les wilayas d'Alger, Oran, Sétif, Tipasa et Ouargla sont celles ayant enregistré le plus grand nombre des cas lors des dernières 24h.

Il a également ajouté que 29 wilayas ont enregistré des t aux inférieur au taux national pour 100.000 habitants.

Par ailleurs, il a fait savoir que le nombre de patients ayant bénéficié du traitement à la chloroquine s'élevait à 13332 comprenant des cas confirmés et d'autres suspects selon des indications de l'imagerie et du scanner, précisant que 32 patients sont actuellement en soins intensifs.

Enfin, le même responsable a rappelé que tout laxisme durant l'Aïd El-Fitr en matière de respect des mesures de prévention entravera les efforts consentis en vue d'endiguer la pandémie et aggravera la situation.