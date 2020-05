Cinq-cent-quarante (540) enfants issus de familles nécessiteuses et d’autres résidant dans des zones éloignées à travers 27 communes de la wilaya de Batna ont bénéficié de vêtements de l’Aid, a indiqué, le chef du service développement collectif et des cellules de proximité de l’antenne régionale de Batna, de l'Agence de développement social (ADS).

Dans une action menée à l’initiative des services de la wilaya de Batna en coordination avec la direction de l’action sociale et de solidarité (DASS) et le bureau local du croissant rouge algérien (CRA), un lot de 270 vêtements pour garçons et 270 vêtements pour filles a été distribué aux enfants démunis, a précisé mercredi à l’APS, Salim Ben Meddour, soulignant que les cellules de proximité du secteur de la solidarité nationale ont supervisé l’opération de distribution de ces vêtements.

Les vêtements distribués étaient destinés aux enfants âgés entre un (1an) et dix (10 ans) a fait savoir la même source , soulignant qu’en sus de plusieurs familles de la ville de Batna les communes ciblées par cette opération sont Chemora, Ain Yagout, Boumia, Ouled Aouf, Maâfa, Ain Touta et El Madher.

Pour rappel, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou avait inspecté ce lot de vêtement destiné à être distribué la veille de l’Aïd et ce lors de sa dernière visite de travail effectuée dans la wilaya de Batna, au cours de laquelle elle avait donné le coup d’envoi d’une caravane de solidarité ayant ciblé 3000 familles nécessiteuses.

A signaler que les neuf (9) cellules de proximité relevant de l’antenne régionale de Batna de l'Agence de développement social (ADS) ont recensé jusqu'à présent plusieurs zones d’ombre à travers 14 communes de la wilaya de Batna.