Une caravane de solidarité a été lancée jeudi pour distribuer des colis alimentaires à 800 familles nécessiteuses habitant dans les zones d'ombre de la wilaya de Naama dans le cadre de la prise en charge des couches vulnérables affectées par la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

La caravane, qui transporte 45 tonnes de légumes et de fruits, 55 tonnes de viande rouge et des kits alimentaires de produits de large consommation.

L'opération s'insère dans le cadre de l'élan de solidarité avec les familles vivant dans les zones d'ombre avant l'Aïd El Fitr, a déclaré le wali de Naama, Idir Medebdeb, qui a donné le coup d'envoi de la caravane.

Les services de la wilaya, la direction de l'Action sociale, la direction des Services agricoles, la Chambre d'agriculture, le bureau de wilaya de l'Association "Irchad wa Islah et le comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien CRA ont pris part à l'initiative, selon la DAS.

Ces actions, auxquelles participent de nombreuses associations caritatives et des bienfaiteurs, ont bénéficié jusqu'à présent à plus de 8.500 familles démunies touchées par la m esure de confinement, ainsi qu'à des handicapés, des patients atteints de cancer, d'insuffisance rénale et d'autres, selon la même source.

En outre, une autre opération encadrée par des associations est organisée jeudi pour la distribution de 300 colis de vêtements de l'Aïd aux enfants orphelins de familles pauvres et à faible revenu dans plusieurs communes de la wilaya.