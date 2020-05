Les autorités de la wilaya d'Ain Témouchent ont organisé mardi une cérémonie de reconnaissance aux recherches encadrées par le centre universitaire "Belhadj Bouchaib" dans le cadre de la contribution à la lutte contre la pandémie du coronavirus.

A l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l’étudiant, l’universitaire chercheur Mourad Benosmane un des membres de l’équipe de recherche ayant conçu et développé l’appareil de respiration artificielle a été honoré. Le chercheur Benosmane a déclaré que l’équipe de recherche qui a élaboré ce projet a réussi à concrétiser l’idée et sa mise en œuvre en un temps n'ayant pas dépassé un mois, qualifiant ceci de "défi" relevé par cette équipe. Cette recherche a été mise à la disposition des pouvoirs publics comme contribution de l’université algérienne dans le domaine sanitaire, surtout en cette conjoncture exceptionnelle qui nécessite la conjugaison des efforts pour faire face la pandémie du Covid-19, a-t-on souligné. A été également à l'honneur, Dr Lahcen Laribi qui a fabriqué au niveau du laboratoire de chimie du CU "Belhadj Bauchaib", des quantités considérables de gel hydroalcooliq ue avec la participation d'étudiants et de bénévoles, distribuées aux établissements hospitaliers et à des administrations publiques. La wali d'Ain Témouchent Labiba Ouinez a affirmé que les autorités locales sont prêtes à apporter leur soutien au développement de la recherche scientifique au niveau du centre universitaire saluant, au passage, les efforts des universitaires dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19.