La commune de Bab Ezzouar (Alger est) a appelé les citoyens désirant constituer des associations à caractère caritatif à se rapprocher de ses services pour entamer les procédures d'inscription administrative, et ce, dans le cadre de l'organisation des initiatives servant l'intérêt général et l'encadrement des actions bénévoles, a-t-on appris des mêmes services.

Les citoyens désirant constituer des associations communales à caractère caritatif et solidaire ou des comités de quartier sont invités à se rapprocher des services administratifs pour l’inscription ou l’entame des procédures de constitution, indiqué un avis rendu public mardi, signé par la présidente de l'Assemblée populaire communale (APC), Assia Douib. Cette démarche vise, selon la même source, à jeter des passerelles entre la commune et les citoyens, organiser toute initiative servant l'intérêt général, encadrer et d’organiser les actions bénévoles et asseoir un instrument de réflexion commune en vue d'améliorer les conditions de vie et faciliter l'organisation de différentes activités au nivea u du territoire de la commune. La même source ajoute que cette opération intervient en application des instructions du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire portant accompagnement et facilitations de la fondation et de l'inscription, a précisé la même source. Les horaires de réception sont fixés de 9h00 à 15h00 durant le Ramadan et de 8hh00 à 16h00 après le Ramadan, ajoute la même source. A noter que la même opération a été annoncée dans plusieurs commune d'Alger, dont Bologhine, Douéra, Bab El-Oued et Ain Benian.