Le défenseur international algérien du Borussia M?nchengladbach Ramy Bensebaini, auteur d'un but et d'une passe décisive, a été retenu dans l’équipe type de la 26e journée du championnat d’Allemagne de football, établie par le site spécialisé Whoscored.

Pour le déplacement de son équipe sur le terrain de l'Eintracht Francfort samedi (1-3), Bensebaini, qui a reçu une note de 8.1, s'est illustré d'abord en délivrant une passe décisive, avant de marquer son 5e but de la saison sur penalty. Les performances de l'ancien joueur du Stade Rennais (Ligue 1/ France) de 25 ans, ne sont pas passées inaperçues pour les spécialités et aussi pour les supporters du club qui l'ont félicité après sa très bonne performance. Un succès qui permet au Borussia de monter sur le podium (3e, 52 pts), à six longueurs du leader le Bayern Munich, vainqueur en déplacement contre Union Berlin (2- 0). La Bundesliga, suspendu depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), est devenu le premier championnat européen à reprendre ses droits. D’autres championnats vont également redémarrer, à l’image d u Portugal, alors que la Ligue 1 française a été définitivement suspendue.