Suspendu pendant deux ans de toutes compétitions européennes officielles pour non respect des règles du fairplay financier, en attendant l'appel du TAS, Manchester City se penche malgré tout sur son prochain mercato, précise la même source. "Malgré un effectif pléthorique, Pep Guardiola veut injecter du sang neuf à son équipe.

L'entraîneur espagnol attend encore plus de qualité dans les rangs mancuniens. Le départ quasi acté de l'emblématique David Silva en fin de saison oblige le technicien de Man City à scruter le marché européen". Bennacer, convoité également par le Paris SG, serait la cible de choix de Manchester City, où évolue le capitaine de l’équipe nationale, Riyad Mahrez. De sources anglaises, les "Citizens" aimeraient renforcer leur effectif en recrutant Bennacer. Arrivé en Lombardie il y a moins d'un an en provenance d'Empoli pour un contr at de cinq ans, l'international algérien (22 sélections) "a la cote cette saison", souligne Foot Mercato. "Pep Guardiola, qui suit le joueur depuis longtemps, a déjà validé son profil auprès de sa cellule technique et a entamé des discussions avec son entourage. L'ancien entraîneur du FC Barcelone se verrait bien associer Bennacer à son incroyable armada offensive", écrit encore Foot Mercato. Sous contrat jusqu'en 2024, le meilleur joueur à la dernière CAN-2019, remportée par l’Algérie en Egypte, ne dirait pas non à un retour en Angleterre, lui qui a brièvement évolué à Arsenal lors de la saison 2015- 2016 (une apparition en League Cup en novembre 2015).