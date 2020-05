La FIBA Afrique a lancé des sessions de formation à distance au profit des entraîneurs de basket-ball, des arbitres et des dirigeants des fédérations africaines affiliées.

Ces sessions, qui se tiendront en mai et juin, visent à mettre à jour les données techniques de tous les cadres techniques et administratifs et à leur faire part des nouveaux développements dans le domaine du basket-ball en prévision des prochaines échéances sportives, précise l'instance. La première session organisée la deuxième semaine de mai a été consacrée aux entraîneurs. La deuxième sera organisée au cours de la troisième semaine de juin et sera réservée aux arbitres africains, alors qu'une autre session de formation sera programmée au profit des dirigeants et cadres techniques en vue d'accompagner les transformations qualitatives et la généralisation du programme «Mini Basket''. La FIBA Afrique a porté son choix sur des cadres de renommée internationale ayant une expérience significative dans le domaine de la formation, afin de superviser ces formations destinées à tous les pays du conti nent. Ces formations feront office de sessions préparatoires aux formations programmées pour la période post-coronavirus, précise-on de même source.