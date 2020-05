Versée dans le groupe C aux côtés de l'Ouganda et du Sénégal, l'Algérie s'apprêtait à faire le déplacement à Kampala City pour affronter l'Ouganda le 6 juin prochain, avant de recevoir le Sénégal le 20 du même mois au stade de Rouïba (Alger) pour le compte de la 2e journée, dans ce qui aurait été la première rencontre officielle sur le sol algérien pour les poulains du sélectionneur national, Boumediene Allam. «Nous attendons toujours les décisions de Rugby Afrique concernant les nouvelles dates des rencontres, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons reporté notre déplacement à Kampala City pour y affronter l'Ouganda, avant de recevoir le Sénégal le mois de juin», a déclaré à l'APS Sofian Ben Hassen, président de la Fédération algérienne de rugby (FAR). Et d'ajouter : «Nous avons proposé au bureau exécutif de l'instance africaine l'organisation de la première journée vers la fin de l'année en cours, à savoir les mois de novembre ou décembre, puis la 2e journée le mois de février 2021 et la phase finale le mois de juin 2021. Je pense qu'il faudrait attendre l'évolution de la situation sanitaire en Algérie et en Afrique pour voir plus clair». Concernant la Coupe maghrébine de rugby féminin à XV, le président de la FAR a précisé que la finale face à la sélection tunisienne aura lieu le mois de décembre à Sousse, «mais cela doit intervenir après la reprise des entraînements et rencontres». De son côté, le président de Rugby Afrique, le Tunisien Khaled Babbou, a indiqué dans une interview que «la décision de reporter la compétition africaine a été prise après concertation avec les gouvernements et fédérations africaines concernées». «J'espère que les compétitions reprendront le mois d'octobre ou novembre, suivant l'évolution de la situation sanitaire», a-t-il souhaité. Pour apporter les derniers réglages à sa préparation en vue de cette Coupe d'Afrique des nations, la sélection algérienne effectuait un stage bloqué au Centre de préparation sportif de Toulouse (France), interrompu le 14 mars en raison du coronavirus. Suivant l'ancienne formule de compétition, la CAN se jouait en trois paliers : la Bronze-Cup, la Silver-Cup et la Gold-Cup. Mais la formule a changé cette année, passant à un groupe de 16 nations qui devaient commencer à s'affronter à partir du mois de juin prochain. La sélection algérienne avait remporté la Bronze-Cup en 2017, ce qui lui a permis d'accéder au palier supérieur, où elle a décroché la Silver-Cup en 2018. Elle s'apprêtait à disputer la Gold-Cup, le plus prestigieux des titres continentaux, lorsque Rugby Afrique a décidé de changer le système de compétition.