La chaîne publique "El Maarifa" consacrée à l’enseignement à distance, dont le lancement a été présidé, mardi, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et la diffusion assurée via le satellite Alcomsat 1 est la première chaîne spécialisée dans la présentation de cours d’enseignement et de soutien aux élèves et leur accompagnement psychologique.

-Nom de la chaîne : El Maarifa TV 7. -Première chaîne publique dédiée à l’enseignement en Algérie. -Chaîne éducative, pédagogique dédiée à l’enseignement et à la diffusion de connaissances. -Il ne s’agit pas d’une chaîne de diffusion mais d’une chaîne de télévision à part entière. -La chaîne assure la diffusion via le satellite algérien Alcomsat 1.

-Heures de diffusion : de 10h00 à 16H00 (à titre expérimental). -La chaîne présente des cours d’enseignement et de soutien, des exercices avec solutions, et assure un accompagnement psychologique aux élèves. -Mobilisation de près de 100 enseignants et inspecteurs pour couvrir les différents espaces électroniques et programmes de télévision de la chaîne, à l’instar des "clés de la réussite". -Durée de l'émmission: de 30 minutes (minimum) à 75 minutes (maximum). -9 matières enseignées pour les élèves de 4e année moyenne. -Les matières enseignées pour les élèves de classes terminales : les matières principales pour chaque filière (six filières). Il sera procédé, dans les prochains jours, à l’enregistrement de l’émission "mes pas vers la réussite", au niveau des stations régionales de la Télévision algériennes, dans le cadre du respect des mesures de confinement sanitaire.