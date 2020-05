Caroline Lepage, journaliste scientifique et auteure du livre " Thyroïde, le traitement qui sauve existe ", a été diagnostiquée "Hashimoto" en 2001. Cette maladie auto-immune où le corps fabrique des anticorps dirigés contre la thyroïde, est une forme d'hypothyroïdie. Fatigue, prise de poids, apparition d'un goitre... Caroline Lepage commence alors à prendre du Levothyrox à haute dose. Ce n'est que 10 ans plus tard, après avoir épluché un bon nombre de publications scientifiques comportant les termes "Hashimoto", "gluten" et "lactose", qu'elle décide de changer son alimentation du tout au tout.

EVITER LE LACTOSE À TOUT PRIX ?

" 70 % de la population mondiale serait intolérante au lactose. Cela correspondrait à 40 % des Français et 95 % des Asiatiques par exemple ", explique Caroline Lepage. En effet, dans le règne animal, seuls les bébés consomment du lait. La lactase, l'enzyme servant à le digérer, disparaîtrait petit à petit au cours de l'enfance, ce qui expliquerait l'intolérance à l'âge adulte. Arrêter le lait a donc été sa première étape dans son changement d'alimentation.

" Je me suis rendue dans un magasin bio pour essayer de trouver du lait sans lactose. A l'époque il n'y avait pas de bio dans les supermarchés et pour moi ce genre de magasin était quelque chose de très "bobo" ", raconte-t-elle. " Dès que j'ai remplacé le lait dans mon café, mes maux de ventre, mes nausées et mes éternuements ont tout de suite disparu. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais intolérante au lactose. Or, le lactose était également l'excipient qui entourait l'hormone de synthèse dans l'ancienne formule du Levothyrox ".

Cela ne veut pas dire qu'il faut complètement arrêter les produits laitiers. Caroline continue par exemple à consommer du fromage bien affiné, dans lequel la teneur en lactose est plus faible. " Il ne faut pas hésiter à laisser vieillir son fromage. Pareil avec les yaourts. Le développement des bactéries réduit la teneur en lactose ".

SOULAGER LA THYROÏDE PAR LES INTESTINS

Elle explique que ce changement d'alimentation n'a pas d'impact direct sur la maladie mais que, si l'intestin est constamment attaqué par quelque chose qu'il n'arrive pas à digérer, cela agit sur la barrière immunitaire en accentuant l'inflammation et en favorisant la production d'anticorps. " Plus l'intestin est malade, plus les autres organes peuvent être attaqués ".

Suite à ses premières observations, elle décide d'arrêter également le gluten. " Les chercheurs ont démontré un lien entre gluten et maladie auto immune, que ce soit l'eczéma, le lupus, la sclérose en plaques, Parkinson, etc. ", détaille-t-elle. Comme pour le lactose, arrêter le gluten favoriserait une meilleure santé intestinale et diminuerait l'impact de la maladie d'Hashimoto. " Une attaque répétée par le gluten atteint le système immunitaire et la thyroïde se retrouve encore plus régulièrement agressée par des anticorps, accélérant le rythme de sa destruction ".

DE L'HYPO À L'HYPERTHYROÏDIE

" L'hypothyroïdie fait grossir. La prise médicamenteuse est censée faire maigrir, mais moi... rien. Dès lors que j'ai changé mon alimentation, j'ai commencé à mincir ". Alors qu'elle ne consommait plus de lactose et de gluten, elle continuait pourtant à prendre son traitement. " Et je me suis retrouvée en hyperthyroïdie ! Diarrhées, insomnies, surchauffes, tachycardies, nausées... Tout le corps est en surrégime. J'ai arrêté le traitement et je ne l'ai jamais repris depuis ", affirme l'auteure. Elle explique dans son livre, qu'au bout d'un an, son taux d'anti-thyropéroxydase (anticorps antithyroïdien) avait été divisé par 10, prouvant que l'état inflammatoire avait commencé à diminuer. Elle prenait initialement du Levothyrox 125 milligrammes, puis du 75, du 50, et enfin du 25. Mais rien n'y faisait, elle retournait à chaque fois voir son médecin pour lui parler de ses effets secondaires.

Elle ne dit cependant pas que ces changements permettront à coup sûr de guérir la maladie, comme cela a semblé le faire pour elle. " Il faudra sûrement continuer un peu les hormones de synthèse, mais cela aura au moins l'avantage de calmer les ardeurs des anticorps, et de freiner, pour ne pas dire stopper, la destruction de la thyroïde ". Caroline Lepage explique qu'elle a tout fait pour qu'on ne lui retire pas sa thyroïde, mais que la haute dose de Levothyrox qu'elle prenait aurait pu compromettre le fait que sa glande puisse fonctionner de nouveau. " Commencer tôt ce changement d'alimentation pourrait permettre d'augmenter les chances de retrouver sa thyroïde en parfait état ".

FAIRE ATTENTION À L'IODE ET AUX ALIMENTS GOITROGÈNES

" L'iode est essentiel au bon fonctionnement de la thyroïde. En manquer, c'est risquer l'hypothyroïdie, car l'organisme est incapable de le synthétiser et de le stocker ", explique Caroline Lepage dans son livre. Il est présent dans les produits laitiers et les œufs, le sel de table et bien sûr les fruits de mer, les algues et les poissons. " Mais il ne faut pas trop en abuser, car cela ne ferait que renforcer l'inflammation et aggraver la maladie auto-immune et donc l'attaque de la thyroïde ", prévient-elle.

Certains aliments facilitent aussi l'élimination de l'iode par le système urinaire, il faut les éviter. Ces aliments sont dits "goitrogènes" : chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, soja, brocolis, épinard, patate douce, radis...

Les aliments qu'il ne faut pas hésiter à consommer sont ceux riches en sélénium, zinc et tyrosine, indispensables à la production et la conversion des hormones thyroïdiennes : la graine de citrouille contient par exemple les 3.

Pour le sélénium, deux noix du Brésil suffisent à combler les apports journaliers. Pour le zinc, il y a, par exemple, les huîtres, le chocolat et les amandes ; et la tyrosine se trouve, entre autres, dans les bananes, l'avocat et les amandes également.

UNE ALIMENTATION QUI A QUELQUES DÉFAUTS

" Il est vrai que changer son alimentation pour des produits bio, sans gluten, etc. cela a un coût. Il faut en plus regarder constamment les étiquettes, car il y a toujours la présence d'amidons de blé ou de gluten ", admet Caroline Lepage. Au début, alors que le bio n'était pas très développé, elle devait restreindre son alimentation à certains produits.

" Mais aujourd'hui il y a beaucoup de diversité dans le bio et c'est accessible en grandes surfaces. Mais c'est vrai que le prix reste élevé ", admet-elle.

Elle insiste cependant sur le fait que ce n'est surtout pas un régime. Elle mange de tout et se fait plaisir. " Même s'il me manque encore les mille-feuilles ou les éclairs au chocolat, je ne désespère pas ". Dans son livre, il est d'ailleurs possible de retrouver des menus et des recettes pour " manger de tout avec plaisir ".