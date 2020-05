Près de 5 % de la population est concernée par l'hypothyroïdie, qui fait fonctionner l'organisme au ralenti. Le traitement est ajusté progressivement grâce à une surveillance régulière.

La prise d'hormones thyroïdiennes n'est d'ailleurs pas obligatoire. Ce qu'il faut savoir sur les traitements de l'hypothyroïdie.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES DE L'HYPOTHYROÏDIE ?

L'organisme fonctionne en sous-régime. Tout commence par une fatigue générale qui s'installe progressivement. L'humeur s'en ressent rapidement, on manque d'entrain. La libido en prend un coup, le teint pâlit, on a tout le temps froid, on entend moins bien, on grossit sans raison... D'une manière générale, l'hypothyroïdie ayant tendance à tout accentuer, les personnes sujettes à la constipation ou aux maux de tête vont voir leurs troubles s'intensifier.

Les symptômes de l'hypothyroïdie s'aggravant avec le temps, l'apparition simultanée de plusieurs de ces signes doit amener à vérifier le bon fonctionnement de la thyroïde.



À quoi peut-elle être due ?

Sa cause la plus fréquente est la maladie de Hashimoto. Cette maladie auto-immune inflammatoire d'origine génétique représente environ 20 % des troubles thyroïdiens connus et touche surtout les femmes. Concrètement, les anticorps habituellement produits par le système immunitaire pour neutraliser les microbes se trompent de cible et s'attaquent aux tissus thyroïdiens qui sécrètent alors de moins en moins d'hormones. La maladie de Hashimoto est confirmée par la présence d'anticorps antithyroïde dans le sang. Mais il arrive aussi que la diminution de la production hormonale ne puisse être associée à aucune cause identifiable. On parle alors d'hypothyroïdie primaire ou idiopathique. Enfin, l'ablation partielle ou totale de la glande va évidemment provoquer une hypothyroïdie.

COMMENT SOIGNE-T-ON L'HYPOTHYROÏDIE ?

Tout dépend de son intensité. Si la TSH est comprise entre 4 et 10 mU/l, mais les symptômes peu marqués, cette petite hypothyroïdie peut être traité par la mise en place de mesures hygiéno-diététiques. Le médecin recommande de manger davantage de poisson, d'augmenter son activité physique et, si nécessaire, de perdre du poids. Au bout d'un mois, un nouveau dosage sanguin fait le point. Si les changements d'habitude ont porté leurs fruits, il suffit de les poursuivre et de surveiller la thyroïde régulièrement. Dans le cas contraire, le médecin peut prescrire des hormones thyroïdiennes de synthèse (Lévothyrox ® , Cynomel ® , Euthyral ® ). Au début, il prescrit une dose moyenne, déterminée en fonction des résultats des analyses sanguines et du poids de son patient. Elle est ensuite ajustée en fonction du ressenti de la personne. Ce type de traitement, bien toléré, est généralement définitif. L'hypothyroïdie étant aussi un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, pas question de la négliger !

En pratique

Quand prendre son traitement ? Les hormones thyroïdiennes de synthèse (Lévothyrox®...) se prennent à jeun, dans l'idéal 30 minutes avant le petit déjeuner. Est-il compatible avec la prise d'autres médicaments ? A priori, oui. Mais si l'on doit suivre un autre traitement, vaut mieux informer son pharmacien ou son médecin que l'on prend ces hormones. Que faire en cas de vomissements ou de diarrhée ? S'ils surviennent juste après la prise de son comprimé quotidien, on peut supposer qu'il ne fera pas d'effet. Mais pas la peine d'avaler un autre comprimé dans la foulée, comme on peut être amenée à le faire avec la pilule.