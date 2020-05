Pas assez d'hormones et le métabolisme ralentit. On commence par souffrir de fatigue chronique et de faiblesse musculaire. Puis d'autres symptômes apparaissent comme une grande frilosité, une prise de poids (due à la rétention d'eau), une constipation... Découvrez dans ce dossier si vous souffrez d'hypothyroïdie et comment soigner cette maladie chronique.

A quoi est due l'hypothyroïdie ?

Dans 20% des cas, ce dérèglement de la thyroïdeest lié à une maladie auto-immune appelée maladie de Hashimoto. Elle est confirmée par la présence d'anticorps antithyroidiens dans le sang.

Des troubles au niveau de l'hypophyse, la prise de médicament pour le cœur et bien entendu l'ablation de la thyroïde peuvent aussi se traduire par une hypothyroïdie. Mais parfois, aucune cause n'est identifiée en dehors du vieillissement de la glande.

Les signes généraux de l'hypothyroïdie

Fatigue physique, intellectuelle et psychique

Prise de poids

Frilosité

Baisse de la libido

Troubles de la mémoire

Déprime

Les signes particuliers de l'hypothyroïdie

Pouls lent

Hypertension artérielle : l'hypothyroïdie non traitée est un facteur de risque cardio-vasculaire, majoré chez la femme ménopausée non traitée.

Épaississement de la peau du visage et du cou, peau sèche et froide, teint pâle cireux, chute de cheveux et ongles cassants.

Crampes, fatigabilité musculaire, fourmillements au niveau des extrémités, syndrome du canal carpien.

Transit intestinal ralenti.

Grosse langue, voix rauque, ronflements, baisse de l'audition.

Ménorragies (règles plus abondantes), infertilité, fausses couches spontanées.

Comment se traite l'hypothyroïdie?

Le médecin décide du traitement en fonction de l'intensité de la baisse hormonale. Quand le manque est manifeste et gênant, le traitement repose sur la prise quotidienne (et à vie) d'hormones thyroïdiennes, sous forme de lévothyroxine (auparavant Lévothyrox®et ses génériques) dont la dose n'est pas toujours facile à déterminer au début.

Le traitement est ajusté progressivement grâce à une surveillance régulière. La récente affaire du Lévothyrox, dont la nouvelle formulea fait polémique pour ses effets secondaires chez certains patients, a poussé les autorités sanitaires à remplacer ce médicament par d'autres traitements composés du même principe actif, la lévothyroxine.

Le dosage de la TSH est indispensable

Près de 3 millions de Français sont traités par lévothyroxine, une consommation qui a explosé depuis 20 ans, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. Compte tenu du meilleur dépistage de cette maladie et du vieillissement de la population, ce chiffre n'est pas surprenant. Ce qui l'est, pour l'agence, c'est l'absence de dosage de la TSH chez 30% des malades traités.

Il est pourtant indispensable pour justifier le traitement. Avec l'affaire du Levothyrox, de nouveaux médicaments ont fait leur entrée dans les pharmacies. Afin de savoir si le dosage est adapté, il est nécessaire de faire un bilan thyroïdien.