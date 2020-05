Dix-huit membres d'équipage d'un navire chinois, ont été secourus par la marine nigériane après avoir été attaqués par des pirates dans le golfe de Guinée ,rapportent des médias locaux.

L'équipage composé de Chinois, de Ghanéens et d'Ivoiriens a été attaqué au large de la Côte d'Ivoire le 15 mai, a précisé mardi la Marine nigériane dans un communiqué. Les pirates ont pris le contrôle du navire et l'ont dirigé vers les eaux nigérianes, a-t-elle ajouté.

Le bâtiment a finalement été intercepté par l'armée nigériane à environ 140 miles nautiques au sud du chenal de Lagos, arrêtant dix pirates à cette occasion.

Un responsable du consulat général de Chine à Lagos a confirmé mardi le sauvetage d'un navire de pêche chinois, ajoutant que le navire avait été escorté lundi par la Marine nigériane à Lagos.

"Tous les membres d'équipage sont sains et saufs", a-t-il assuré.

Un certain nombre de navires ont été attaqués par des pirates dans le golfe de Guinée ces dernières années.

Les groupes criminels sont passés du vol de cargaison à la détention de membres d'équipage pour une rançon.