La France a appelé mercredi à "plus de coordination" dans la réouverture des frontières intérieures de l'UE, alors que certains Etats-membres ont déjà fait des annonces en ce sens à l'approche de la saison touristique d'été.

"Il est urgent de se coordonner, ce sera mon message cet après-midi" lors d'une visioconférence des ministres européens du Tourisme, a déclaré le secrétaire d'Etat français aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, sur la radio RTL.

"On ne peut pas dire +chacun fait ses annonces dans son coin+", a-t-il ajouté alors que l'Europe, cloîtrée pendant des semaines pour stopper la progression du nouveau coronavirus, commence à se déconfiner. L'objectif est une réouverture progressive des frontières intérieures "autour du 15 juin", a relevé le secrétaire d'Etat français.

"D'ici là il faut travailler avec les pays frontaliers, entre Européens pour éviter d'avoir une Europe à plusieurs vitesses", a-t-il insisté. L'Italie a d'ores et déjà annoncé une réouverture le 3 juin de ses frontières aux touristes de l'UE.

L'Allemagne vise pour sa part une levée à la mi-ju in des restrictions de circulation mises en place à ses frontières.

Cinq pays d'Europe centrale (Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovaquie et République tchèque) envisagent aussi d'ouvrir les frontières les séparant vers la mi-juin. L'Allemagne enregistre un nombre relativement bas de morts liées à la pandémie de Covid-19, tandis que les quatre autres pays de ce groupe sont parmi les plus épargnés.

L'assouplissement aux frontières - qui sont de facto restées entrouvertes puisque les passages de transfrontaliers et de marchandises restent permis - devrait se faire en plusieurs phases, selon Jean-Baptiste Lemoyne.

"Il y aura dans un premier une levée partielle en fonction de la situation épidémique dans les différents territoires d'Europe et puis plus tard une levée générale", a-t-il indiqué.