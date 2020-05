L'ancien ministre des Finances du Lesotho Moeketsi Majoro a officiellement pris mercredi ses fonctions de Premier ministre du petit royaume, au lendemain de la démission de Thomas Thabane après plusieurs mois de crise politique.

"Je jure (...) que dans mes fonctions et en toutes circonstances je serai un Premier ministre sincère et fidèle, avec l'aide de Dieu", a déclaré M. Majoro lors d'une cérémonie de prestation de serment organisée dans la capitale Maseru.

L'ancien Premier ministre du Lesotho Thomas Thabane a officiellement présenté sa démission mardi.

Un départ qui met un terme à la crise politique provoquée par sa mise en cause dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017.

Cette démission réclamée par plusieurs personnes est l'épilogue très attendu depuis plusieurs mois d'une crise politique.

Au pouvoir depuis près de trois ans, Thomas Thabane, 80 ans, est contesté depuis que la justice le soupçonne d'être lié à l'assassinat de son ex-femme en 2017, L'es épouse a été tuée quelques jours avant qu'il ne prenne ses fonctions.

"J'ai décidé de vous annoncer personnel lement que je quitte mes fonctions de Premier ministre du Lesotho" a déclaré à la presse M. Thabane depuis sa résidence.

Mis sous pression dans son propre parti et sa coalition gouvernementale, le Premier ministre Thabane a longtemps résisté et ne s'était jusque-là engagé à quitter ses fonctions qu'en fin juillet.