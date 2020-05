La Chine a rapidement partagé les informations concernant la maladie à nouveau coronavirus (Covid-19) au tout début de l'épidémie, a réaffirmé mardi Wu Zunyou, épidémiologiste du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Chine.

Le partage d'informations de la Chine avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres pays a été effectué de manière précoce, rapide et transparente dès le début de l'épidémie, a indiqué Wu Zunyou, cité par l'agence de presse Chine nouvelle.

L'épidémiologiste fait ces déclarations lors d'une conférence de presse du groupe de travail inter-institutions du Conseil des Affaires d'Etat chinois pour la réponse à l'épidémie de Covid-19.

La Chine, premier pays à avoir fait état de malades du Covid-19 à la fin de l'an dernier, est accusée par l'administration du président américain Donald Trump d'avoir tardé à donner l'alerte et à prendre des mesures.

Réfutant ces accusations, le président chinois Xi Jinping a assuré lundi que son pays avait "toujours" fait preuve de "transparence" et de "responsabilité" face à l'épidémie, en partageant les informations avec l'OMS et d'autres pays en temps utile.