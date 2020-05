La Russie a annoncé mercredi avoir enregistré 135 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un record, mais pour la première fois le nombre de malades a baissé dans le pays, selon les données officielles.

Au total, 2.972 personnes sont décédées sur les 308.705 cas détectés en Russie depuis le début de l'épidémie. La situation semble toutefois se stabiliser, selon les autorités, qui pour la première fois font état d'une baisse du nombre de malades (-633), avec 220.341 patients contre 220.974 la veille. Au total, le nombre de personnes considérées comme guéries s'établit à 85.392. Avec 8.764 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, la Russie enregistre son plus faible total quotidien depuis le début du mois de mai. Avec 308.705 malades, la Russie reste le deuxième pays au monde en nombre de contaminations, derrière les Etats-Unis et devant le Brésil, où la pandémie est en forte progression. Des critiques mettent toutefois en doute la réalité du taux de mortalité, faible comparé à l'Europe occidentale ou aux Etats-Unis, accusant la Russie de sous-évaluer le nombre des morts.

Les autorités ont rejeté ces accusatio ns, précisant ne recenser que les décès dont la cause première est le coronavirus, quand d'autres pays englobent dans ce bilan la quasi totalité des morts de patients testés positifs.