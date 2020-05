Les Etats-Unis ont enregistré 1.536 morts liées au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon le comptage à 20H30 mardi (00H30 GMT mercredi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Cela porte à 91.845 au total le nombre de décès observés dans le pays, de loin le plus endeuillé au monde en valeur absolue, où plus d'1,5 million de cas ont également été recensés depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les Etats-Unis avaient relevé entre dimanche et lundi, avec 759 morts supplémentaires, leur bilan quotidien le plus bas de ces dernières semaines, mais les chiffres de Johns Hopkins, actualisés en continu en fonction des données transmises par les autorités sanitaires locales du pays, semblent mécaniquement baisser au cours du week-end.

Selon une moyenne de neuf modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l'université du Massachusetts, le nombre de morts du Covid-19 devrait avoisiner les 113.000 dans le pays d'ici le 13 juin.

Cette nouvelle projection, publiée mardi alors que de nombreux Etats ont pris des mesures pour relancer leur économie, prévoit donc la mort d'environ 22.000 América ins supplémentaires en 25 jours.