Un hélicoptère Mi-8 de l'armée russe s'est écrasé dans la région de Moscou, provoquant la mort de l'équipage, a annoncé mardi le ministère de la Défense, se refusant à dire combien de personnes se trouvaient à bord.

"L'équipage est mort des blessures reçues lors de l'atterrissage d'urgence" de l'appareil, a précisé le ministère.

Selon le ministère, le crash a eu lieu vers 20H00 (17H00 GMT) à 20 kilomètres de la ville de Kline, lors d'un vol d'entraînement.

"Selon les informations préliminaires la cause de la catastrophe pourrait être un défaut technique", a indiqué le ministère, précisant que l'appareil n'était pas armé.

Hélicoptère polyvalent, le Mi-8 russe est utilisé tant pour des objectifs militaires que pour le transport civil.

Les modèles les plus larges peuvent transporter jusqu'à 32 personnes.

En août 2018, 15 personnes travaillant sur une station pétrolière et 3 membres d'équipage avaient trouvé la mort lors du crash d'un Mi-8 dans le nord de la Sibérie, après une collision avec un autre hélicoptère.

Les accidents d'hélicoptères ou de petits avions sont particulièrement fréquents en Sibérie et dans l'Extrême-Orient russe, où ils sont un moyen de transport courant pour couvrir les distances énormes dans ces régions peu peuplées.