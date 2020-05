La mosquée de Paris et le Conseil français du culte musulman (CFCM) se sont opposés mardi à la tenue de "grands rassemblements" pour la fin du ramadan, malgré l'ordre donnée au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte.

Dans un communiqué, la Grande Mosquée de Paris a mis en garde: "au vu de la situation sanitaire encore très fragile, il est pour l'instant irréaliste d'évoquer l'idée de rassemblements pour la prière de l'Aïd El-Fitr, le 23 ou le 24 mai", notamment dans les régions encore très touchées par le nouveau coronavirus. Un avis partagé par le Conseil français du culte musulman (CFCM), selon qui cette décision du Conseil d'Etat "n'ouvre pas la voie à une reprise normale et immédiate des cérémonies religieuses".

Ainsi, Mohammed Moussaoui, le président du CFCM, a précisé mardi s'opposer à la tenue de cérémonies "à l'occasion de grands rassemblements tels que la fête de l'Aïd ou la prière de vendredi". Le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative de France, a ordonné lundi au gouvernement de lever l'interdiction "générale et abso lue" de réunion dans les lieux de culte, mise en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, faisant valoir notamment que cette interdiction était "disproportionnée", alors que les rassemblements de moins de 10 personnes sont tolérés "dans d'autres lieux ouverts au public". Le gouvernement doit lever cette interdiction sous "huit jours". L'Aïd-El-Fitr est la fête marquant la fin du ramadan. Sa date exacte, samedi ou dimanche, sera déterminée à la Mosquée de Paris vendredi soir.

"Nous devons anticiper une fête de l'Aïd qui se déroulera sans les traditionnels rassemblements fraternels dans les mosquées", a déclaré le recteur de la mosquée Chems eddine-Hafiz. Les mosquées sont fermées depuis le début du confinement.