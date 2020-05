Le lancement des travaux de réalisation de plus de 50.000 unités de logement dans le cadre du programme AADL en l’année 2020 sera "la solution idéale" pour les entreprises nationales de réalisation qui pâtissent de difficultés financières induites par l’arrêt de leurs activités pendant la période de l’épidémie du Covid-19, a affirmé, mardi à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

Lors d’une réunion d’évaluation du programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), par visio-conférence, avec les cadres du ministère, les directeurs régionaux du logement et d’urbanisme et les directeurs régionaux de l’Agence, le ministre a indiqué que la réalisation de ce quota sera confiée, cette année, aux entreprises algériennes.

Pour le ministre, les nouveaux projets de réalisation contribueront à sauver plusieurs entreprises de construction de la cessation d’activité.

"Nous aurons ainsi contribué avec d’autres acteurs à sauver ce secteur sensible qui emploie une main d’œuvre considérable (...) Ces projets seront attribués à des entreprises nationales impactées", a-t-il affirmé.

A ce titre, 31.721 appels d’offres ont été lancés en direction des entreprises nationales de construction pour la réalisation des projets AADL après l’Aïd El Fitr en petits lots de 50, 100,150 et 200 unités.

Soulignant que "le secteur comprend les grandes craintes concernant le devenir des entreprises de réalisation, au vu de la situation sanitaire générale", le ministre a assuré que les problèmes de manque de foncier et les impacts de la situation sanitaire sur les chantiers ont été pris en considération.

Pour le foncier, le ministre a précisé qu’à l’heure actuelle, les projets en cours de réalisation sont répartis sur 4 wilayas, à savoir, Tipasa, Boumerdes, Blida et Alger, ajoutant, toutefois, que la recherche de foncier inexploitable pour l’agriculture se poursuivait toujours, en vue de réaliser les projets de logement.

S’agissant de la distribution, M.Nasri a indiqué que "l’année 2020 verra la distribution d’un plus grande nombre de logements prêts, comparativement aux années précédentes, et ce, grâce aux efforts consentis depuis 2016".

Dans ce sens, il a appelé les cadres du secteur à fournir davantage d’efforts en vue de livrer, fin 2020, plus de 150.000 unités et à maintenir la même cadence en matière de distribution de logements, tout en veillant davantage aux mesures de prévention contre l’épidémie.

Par ailleurs, le ministre a instruit l'Agence AADL d'ouvrir le site Internet au profit de plus de 35.000 souscripteurs ayant versé la première tranche afin de procédé au choix des sites.

Il a, à cet effet fixé le délai d'un mois au plus tard au directeur général de l'ADDL pour effectuer cette opération.

Par ailleurs, M.Nasri a indiqué que le secteur a parachevé la procédure des appels d'offres, ouvert des ateliers et lancé des travaux de plus de 35.000 unités de logement au niveau national, dont 25.000 à Alger.

Plus de 14.600 unités prêtes à la distribution dès la levée du confinement

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a fait état, en outre, de 14.675 unités de logements prêtes à la distribution après la levée du confinement sanitaire, dont 5.300 au niveau de la Capitale (30%), dans le cadre d'un programme de distribution de 18.000 logements au cours du premier trimestre de l'année 2020.

Selon le ministre, l'objectif tracé a été atteint à 81% alors que 3.500 logements (20%) sont en voie de raccordements aux infrastructures nécessaires dans les jours à venir.

Ces résultats, a-t-il estimé, sont le fruit des efforts des directeurs de wilayas d'AADL et de s walis qui ont facilité les procédures.

Concernant l'octroi des décisions d’affectation, M.Nasri a précisé que celles-ci étaient à l'arrêt en raison des comportements irresponsables de certains souscripteurs qui n'ont pas respecté les conditions du confinement sanitaire et de la distanciation sociale.

Le ministre a dit que l’opération reprendra au profit des 100.000 souscripteurs restants si les citoyens s'engagent à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.

Les souscripteurs qui ne respectent pas les consignes sanitaires dans chaque wilaya se verront privés des décisions d’affectation, sur la base des rapports élaborés par les directeurs régionaux de l'agence, a prévenu M.Nasri.

Par ailleurs, le directeur général de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL), Tarek Laribi, a présenté un état de la réalisation des logements AADL jusqu’au 31 mars 2020.

Dans le cadre de l'objectif de réalisation de 559.964 logements, plus de 460.000 unités ont été lancées, dont 183.000 achevées et plus de 276.000 en cours, alors que 99.000 autres sont en attente de lancement, a précisé le responsable.

L’objectif de l'AADL en 2020 est de lancer 50.483 logements, dont 683 unités le premier trimestre, 19.821 unités le deuxième trimestre, plus de 20.000 unités le troisième trimestre et 9.612 unités au cours du quatrième trimestre.

Selon M.Laribi, l’AADL a été en mesure de lancer jusqu’à fin mars 10.178 logements, dépassant de loin l’objectif des 683 unités.

Concernant le quota de logements devant être distribués en 2020, il est prévu la livraison de 152.353 logements répartis entre plus de 18.000 unités le premier trimestre, 28.000 unités le deuxième trimestre, 35.000 unités le troisième trimestre et près de 80.000 unités (70.879 logements) au cours du quatrième trimestre