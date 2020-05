Le service de livraison à domicile, proposé par de nombreux commerçants et grandes surfaces commerciales de la wilaya de Blida, à la veille de la fête de l’Aid el Fitr, coïncidant cette année avec l’application de mesures de confinement sanitaire, visant à endiguer la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a rencontré un franc succès auprès des citoyens, qui y voient une alternative pour faire des achats sans avoir à se déplacer.

En effet ce service consistant à faire parvenir le produit au citoyen jusqu’à son domicile, après un abonnement sur une page facebook, où sa commande est enregistrée, fait désormais office de meilleur alternative possible pour l’acquisition de produits, suite à la fermeture des commerces de vêtements, gâteaux traditionnels et d’équipements électroménagers, et autres, décidée par les autorités publiques, pour endiguer cette pandémie.

Outre la possibilité offerte aux citoyens de faire leurs achats, via Internet (Viber, Messenger ou autre), cette méthode adoptée par les commerçants aux fins de contourner la mesure de confinement, à l’origine de pert es financières considérables pour eux, garanti également, le payement direct du produit, une fois réceptionné, confortant ainsi le facteur confiance entre les deux parties (commerçant–client).

Sachant que la livraison à domicile est un service assuré à longueur d’année par de nombreux commerces d’habillement, de produits électroménagers, ustensiles de cuisine et autres, mais son adoption, en cette conjoncture sanitaire particulière, est devenue vitale pour ces commerçants, qui y trouvent une opportunité pour promouvoir et vendre leurs produits, qui ne trouvaient plus preneur en raison du confinement sanitaire imposé aux citoyens.

Les réseaux sociaux, un moyen de publicité

En ces jours de confinement sanitaire, les réseaux sociaux, facebook notamment, foisonnent de nouvelles pages publicitaires créées par des commerçants et surfaces commerciales pour faire la promotion de différents produits, avec des offres promotionnelles "alléchantes" (livraison gratuite, deux produits achetés, le 3eme offert), sensées attirer le plus possible de clients.

Ne laissant rien au hasard, ces commerçants des temps modernes n’hésitent pas à prendre des photos avantageuses de leurs produits, chaussures, vêtements (enfants, femmes et hommes), gâteaux et confiseries en tous genres, pour les proposer à la v ente, à l’occasion de l’Aid el Fitr, une fête religieuse que tout citoyen aspire à célébrer, comme il se doit, en dépit de la situation sanitaire exceptionnelle traversée par la pays.

Parmi eux, Hamza, propriétaire d’un magasin de vente de vêtements pour femmes au centre ville, qui à sa propre page facebook. Il a assuré avoir été contraint de recourir au service de livraison à domicile, "en vue de pouvoir restituer mes gains, suite à la décision de fermeture des commerces, car j’ai dépensé des sommes considérables en marchandises, en perspective de l’Aid", a-t-il soutenu. Expliquant sa façon de procéder, il a signalé qu’il prend d’abords des photos, voire même des vidéos, de ses produits, en donnant toutes les informations relatives au prix, les tailles disponibles, l’origine de la marchandise, et autres, avant de tout mettre en ligne.

Sachant qu’il assure la livraison à domicile, à titre gratuit, à l’intérieur de la wilaya. Une mère de deux enfants, Mme. Meriem, qui a acquis les vêtements de l’Aid de ses enfants, grâce à ce service, s’est dite "très satisfaite " de la livraison qu’elle a reçu. "Le produit était totalement conforme à la demande", a-t-elle assuré. Sa concitoyenne, Selma, qui a acquis un équipement électroménager, toujours via la livraison à domicile, s’est quant à elle plainte du "prix élevé du produit, qui a pris la tangente", selon son expression.

Le service de livraison à domicile a, également, constitué une véritable bouée de sauvetage pour les magasins de gâteaux de l’Aid, qui, sans cela, se seraient trouvés en chômage technique.

Réguler le service de livraison à domicile pour résorber le chômage

"Le service de livraison à domicile peut contribuer, dans une grande mesure, à la résorption du chômage des jeunes, à la condition de l’organiser et de le réguler, de façon à garantir la confiance entre le consommateur et le vendeur", a estimé, dans une déclaration à l’APS, l’expert en finance et économique, Nabil Djemaà.

Assurant la possibilité d’un emploi dans ce créneau, pour une importante frange, parmi 30% de chômeurs de moins de 50 ans, "qui peuvent ainsi éviter de louer des locaux commerciaux à 30.000 DA/mois", a-t-il observé.

Pour Nabil Djemaà, cette perspective est tout à fait possible, à travers, a-t-il dit, l'"organisation et la régulation de ce service, de manière à le rendre plus sûre, notamment en fixant une liste des vendeurs agréés officiellement pour le pratiquer, au titre d’une plateforme de vente par internet, a-t-il expliqué.

Relevant, en outre, que cette conjoncture sanitaire exceptionnelle est une opportunité pour "s’orienter davanta ge vers la numérisation et une meilleure exploitation de la technologie, dans notre vie quotidienne, et constituer ainsi une alternative au jeu du chat et de la souris auquel s’adonnent certains commerçants avec la police, pour vendre leur marchandise et la sauver de la dépression", a-t-il indiqué.