Le forum de la Sûreté nationale a organisé une conférence au siège du musée central de la Police "Colonel Lotfi" sur les enseignements à tirer de la célébration de cet anniversaire qui reflète le combat et le parcours de l’étudiant algérien durant l’occupation française et son rôle dans l'édification de l’Algérie, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Cette conférence a été coanimée par Dr Mohamed Lahcen Zeghidi, professeur d'histoire à l'Université d'Alger et le chef de la cellule Communication et presse à la DGSN, le Commissaire divisionnaire de police, Aomar Laroum.

Dans son intervention, Dr Lahcen Mohamed Zeghidi, a évoqué la position des étudiants algériens dans le mouvement national, vis-à-vis de la Révolution, et leur boycott des cours, pour rallier les rangs de la guerre de libération, affirmant que l’année 1956 "avait enregistré l’une des plus belles pages de l’histoire de l’Algérie, par la lutte des étudiants pour l’indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale spoliée, et leur participation efficace à l’édificat ion d’un Etat national, en contribuant à la réalisation de tous les grands projets de l’Algérie indépendante.

Dr.Zeghidi a mis en avant la cohésion et la coordination dans le cadre de l’unité nationale qui a uni les étudiants algériens à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Cette journée se veut "tant une opportunité pour se recueillir à leur mémoire en reconnaissance de leurs sacrifices nobles au service du pays qu’une occasion pour tirer les enseignements et les leçons du sacrifice et de la lutte".

M.Zeghidi a tenu à rendre hommage aux efforts des étudiants pour avoir accompagné l’Algérie Nouvelle, préservé le serment et contribué à la lutte contre le COVID-19 à travers leurs rôles dans l’Université algérienne", indiquant que les étudiants ont fait "preuve d’une créativité qui s’est cristallisée dans l’innovation de plusieurs équipements médicaux et certaines techniques favorisant la prévention contre la pandémi, tels que les couloirs de désinfection et les respirateurs artificiels.

En outre, il s’est félicité des efforts "constants et sans relâche" de la police algérienne pour commémorer la mémoire nationale, participer à la lutte contre le coronavirus, veiller à la sécurité du citoyen et de ses biens.

Au terme de son intervention, Dr.Zeghidi a adressé un message aux jeunes et au x étudiants algériens dans lequel il a insisté sur "leurs capacités élevées à relever le défi et à innover dans le cadre de l’unité, de la fraternité et du patriotisme".