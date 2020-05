CAN-2025 Une coorganisation guinéosénégalaise évoquée par la Féguifoot Le président de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot), Antonio Souaré, a appelé les gouvernements de Guinée et du Sénégal à étudier la possibilité d'une co-organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN-2025), que la Confédération africaine de football (CAF) a déjà confiée à son pays. "C’est une option que les deux gouvernements pourraient envisager", a répondu Souaré, interrogé à ce sujet par le quotidien sénégalais Stades.

A l'inverse du président de la Féguifoot, le ministre guinéen des Sports, Sanoussy Bantamba Sow, a opposé une fin de non-recevoir au souhait du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, d'une co-organisation de la CAN-2025 par les deux pays voisins. Antonio Souaré précise qu’il incombe aux gouvernements des deux pays d'en discuter. Vice-président du Comité d'organisation de la CAN, il a été moins explicite sur les préparatifs de la compétition prévue en Guinée. "Le Comité d’organisation travaille sur le cahier des charges", at-il dit, ajoutant que des réunions prévues avec des experts de la CAF ont été annulées à cause de la pandém ie de Covid-19. Candidate à une CAN à 16 équipes, la Guinée, comme le Cameroun et la Côte d’Ivoire, a été obligée de se réadapter au nouveau cahier des charges qui a fait passer de 16 à 24 le nombre de participants à la phase finale du tournoi continental. Plusieurs experts de la CAF ont appelé les Etats africains à s'engager dans la voie de la co-organisation de la compétition pour se donner plus de chances de l’accueillir, puisque les candidats à l’organisation du tournoi africain doivent avoir des infrastructures à la mesure du nombre de participants. Désigné pour accueillir la CAN2019, le Cameroun s'est vu retirer la compétition à cause du retard de la construction de ses infrastructures. La CAF a ensuite décidé de laisser l’organisation de l’édition 2021 au Cameroun. La Côte d’Ivoire et la Guinée vont respectivement organiser les éditions 2023 et 2025 de la CAN.